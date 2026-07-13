Серьезное ДТП произошло в Муроме. На перекрестке улиц Советской и Свердлова столкнулись малотоннажный фургон известного маркетплейса и «Лада Гранта». Авария произошла 10 июля, примерно в

Серьезное ДТП произошло в Муроме. На перекрестке улиц Советской и Свердлова столкнулись малотоннажный фургон известного маркетплейса и «Лада Гранта». Авария произошла 10 июля, примерно в полдевятого вечера. По предварительной информации полиции, 21-летний водитель фургона, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении «Ладе Гранте» и на полном ходу врезался в правую пассажирскую