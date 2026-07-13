При возникновении пожара немедленно сообщайте о случившемся по номерам 01, 101 или 112.

Поздним вечером, в 23:30, 12 июля экстренные службы получили сигнал о возгорании в доме №26А по улице Балакирева. Ситуация осложнилась тем, что пожар заметили слишком поздно, а звонившие сообщили неверный адрес, что привело к быстрому распространению огня.К несчастью, инцидент унес жизнь мужчины 1984 года рождения. Прибывшие на место спасатели-газодымозащитники оперативно эвакуировали из сильно задымленного подъезда 20 человек, среди которых 2 детей.Для ликвидации пламени на площади в 20 квадратных метров потребовались усилия 22 сотрудников МЧС и 6 единиц спецтехники. По предварительной версии специалистов, причиной трагедии стало неосторожное курение.МЧС напоминает о необходимости строгого соблюдения правил безопасности.