Музыкальный вечер у Суздальского кремля объединил 6 тысяч жителей и гостей региона.

Юбилейные торжества в честь 1000-летия Суздаля продолжаются ярким музыкальным событием. На концертной площадке возле стен древнего кремля собрались порядка 6 тысяч ценителей классического искусства, приехавших как из Владимирской области, так и из других уголков страны. Атмосфера вечера подарила зрителям мощный эмоциональный подъем и незабываемое вдохновение.Особая признательность звучит в адрес организаторов и творческого коллектива, чьими стараниями состоялся этот концерт. Отдельные слова благодарности направлены полпреду Президента Игорю Щеголеву, сотрудникам Минкультуры России и специалистам Президентского фонда культурных инициатив.