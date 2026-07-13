После обращения на личном приеме жителей дома № 32-В на улице Верхняя Дуброва глава Владимира Сергей Волков вместе с заместителем губернатора Владимирской области, министром архитектуры и

После обращения на личном приеме жителей дома № 32-В на улице Верхняя Дуброва глава Владимира Сергей Волков вместе с заместителем губернатора Владимирской области, министром архитектуры и строительства Александром Муромским и профильными специалистами выехали на место. По словам жильцов многострадального ЖК “Дуброва Парк-1”, после каждого сильного дождя двор регулярно затапливает, а вода размывает тротуар и газон.