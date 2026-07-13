Звучит мистически – но это культурный проект, который, вдыхает в архитектурное наследие вторую жизнь. В этом году команда художников, реставраторов, музыкантов и флористов выбрала для

Звучит мистически – но это культурный проект, который, вдыхает в архитектурное наследие вторую жизнь. В этом году команда художников, реставраторов, музыкантов и флористов выбрала для арт-пространства Владимирскую область. Как говорят сами организаторы, усадьба Жерехово, расположенная в одноименном селе Собинского округа, похожа на образ спящей красавицы, которая в своей грации и красоте попала в забвение. На