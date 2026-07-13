Недавно на суздальской сцене состоялась грандиозная постановка оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». В этом масштабном спектакле, ставшем прелюдией к Летнему музыкальному фестивалю ..

Недавно на суздальской сцене состоялась грандиозная постановка оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». В этом масштабном спектакле, ставшем прелюдией к Летнему музыкальному фестивалю Дениса Мацуева, приняли участие свыше 500 артистов.Основная фестивальная программа завершится 19 июля. Перед жителями и гостями Суздаля выступят прославленные оркестры, дирижеры, вокалисты, а также сам знаменитый пианист Денис Мацуев.Музыкальный праздник организуют под эгидой полпреда Президента России в ЦФО Игоря Щеголева, при содействии Президентского фонда культурных инициатив, Министерства культуры РФ и главы региона Александра Авдеева.