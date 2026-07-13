Приходит женщина к врачу:
- Доктор, я хотела бы подправить форму одной груди. А то они у меня
не одинаковые.
- Ну показывайте.
- Вот эта (вытаскивает) нормальная.
- Вполне.
- А вот эта (вытаскивает, грудь пля-ф-ф-ф-ф на пол) видите, какая?
Доктор чешет в затылке:
- Да, такое я в первый раз вижу.
- Это, наверно, из-за моего мужа. Он, понимаете, не может заснуть,
если за мою грудь не держится.
- Ну что вы такое рассказываете? Я вам признаюсь, у меня самого есть
такая маленькая мания, но у моей супруги грудь нормальная.
- Так вы, наверно, доктор, с женой в одной комнате спите?
еще анекдот!