Ночью 12 июля загорелась квартира в доме 26а на улице Балакирева. Сигнал поступил в 23:30. Из-за того, что пожар заметили не сразу, а очевидцы перепутали адрес, огонь успел разойтись по квартире.

Ночью 12 июля загорелась квартира в доме 26а на улице Балакирева. Сигнал поступил в 23:30. Из-за того, что пожар заметили не сразу, а очевидцы перепутали адрес, огонь успел разойтись по квартире. Спасатели эвакуировали из задымлённого подъезда 20 человек, среди них двое детей, сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области. Одного мужчину спасти не удалось: