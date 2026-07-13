Устранение нарушений контролируется надзорным ведомством.

Надзорное ведомство выявило в центральной части Кольчугино аварийную двухэтажную постройку, представляющую серьезную угрозу для жителей. Из-за сильной ветхости внутренние конструкции здания могут обрушиться в любой момент.Несмотря на риск, доступ в здание остается свободным: окна и двери не заперты, а само строение не имеет ограждения. Это делает объект привлекательным для детей и подростков, что чревато получением тяжелых травм под обломками конструкций.Прокурор вынес собственнику представление с требованием немедленно законсервировать объект и исключить проникновение посторонних лиц на территорию.