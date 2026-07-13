Главные новости Владимирской области к этому часу.

Пока регион переводит дух после очередной волны беспилотных угроз, оперативные службы подсчитывают ущерб от ночных пожаров, а синоптики обещают передышку от изнуряющей жары. Главные новости Владимирской области к этому часу — в материале «33Live.Ru».Беспилотная угроза: тревожные выходныеВыходные во Владимирской области выдались неспокойными. Региональное управление РСЧС дважды за уикенд объявляло режим беспилотной опасности.Утром 11 июля в 05:27 поступил отбой угрозы атаки БПЛА, объявленной накануне, однако уже 12 июля жители региона вновь получили экстренное предупреждение — на телефоны владимирцев пришло сообщение: «Угроза атаки БПЛА во Владимирской области 12.07.2026! Сохраняйте спокойствие. Тел. 112».Это далеко не первый подобный случай за последнее время. Напомним, с начала 2026 года в небе над регионом зафиксировано более 30 инцидентов, связанных с беспилотниками — сбитых, подавленных средствами радиоэлектронной борьбы или упавших. Для усиления защиты владимирского неба резервистам из отряда «БАРС-Владимир» установлена выплата в размере 20 тысяч рублей за каждый ликвидированный БПЛА.Огненные ЧП: ночной пожар в многоэтажке на БалакиреваНочь на 13 июля для жителей дома № 26а по улице Балакирева во Владимире выдалась по-настоящему тревожной. В 23:30 12 июля в оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме.К моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение в одной из квартир. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось спасти 20 человек, включая двоих детей. Информация о погибших и пострадавших на момент публикации уточняется.К ликвидации возгорания привлекались 6 единиц техники и 22 человека личного состава.Ранее, в ночь на 11 июля, еще один пожар вспыхнул в многоквартирном доме по адресу: город Вязники, улица Свердлова, дом 40. Площадь возгорания составила 9 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет — пожарным удалось эвакуировать 12 человек, из них троих детей.Погода: жара отступает — приходят дожди и грозыПо данным владимирских синоптиков, 13 июля погода существенно изменится: ожидается облачность, ночью — дождь, днём — небольшой, местами умеренный. В отдельных районах прогремят грозы.Температурный фон станет куда более комфортным: ночью столбики термометров опустятся до +11... +16°С, днём воздух прогреется до +18... +23°С. Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду.Бензин, ДТП и дорожная обстановкаЦеновая ситуация на топливном рынке продолжает оставаться в центре внимания владимирских автомобилистов. По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля средняя стоимость бензина по стране выросла на 2,25% и достигла отметки 74,01 рубля за литр. Впрочем, во Владимирской области ценник держится несколько ниже, чем у соседей — например, в Рязани.Обстановка на дорогах региона остаётся напряженной. Вечером 10 июля в Муроме, на улице Советской у дома 35, произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии пострадали четыре человека, одного из пострадавших спасателям МЧС пришлось деблокировать из искореженного автомобиля. Всего в ликвидации последствий ДТП участвовали 7 человек и 3 единицы техники.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .