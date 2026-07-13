Делегация области приняла участие в форуме в столице, представив проект «Шагаем вместе».

Делегация Владимирской области во главе с вице-губернатором Владимиром Куимовым приняла участие во втором форуме соседнего региона «Россия и мир: тренды здорового долголетия».Наш регион выступает пилотной площадкой по внедрению программ активного долголетия и активно развивает это направление. Одним из ключевых шагов стал запуск в Муроме нового областного проекта под девизом «Шагаем вместе».Специальная секция мероприятия была посвящена успешным практикам субъектов страны, что позволило владимирским специалистам обменяться опытом и обсудить перспективные идеи с коллегами из других территорий.