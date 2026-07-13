Спортивная сборная области подводит итоги сверхуспешной недели.

Команда Владимирской области завоевала восемь медалей на чемпионате России 2026 года. Золото взял Илья Заика. Серебряные награды достались команде в мужском командном первенстве, а также Савелию Съедину — в личном многоборье и в финале на перекладине, и Алексею Усачеву. Бронза — у женской команды в командном зачете, у Лейлы Васильевой и у Тимофея Акиньшина.Детский футбольный клуб «Искра» из Коврова стал бронзовым призером Всероссийского турнира «Кожаный мяч. Лига юных футболистов» среди девочек. Воспитанник СШОР по спортивной борьбе Максим Найденов завоевал бронзу третьего этапа XIII летней Спартакиады учащихся России в весовой категории до 41 килограмма. Воспитанник ГБУ ДО ВО «СШОР по самбо им. Е. В. Чичваркина» Сергей Макаров стал победителем чемпионата Вооруженных Сил России по самбо.Варвара Огнева — обладатель Гран-при этапа Кубка мира по конкуру. Она стала лучшей на лошади Кволитис Оскар в финальном маршруте высотой 155 сантиметров. Муромлянка Мария Васильева завоевала серебро на этапе Кубка России по пулевой стрельбе. Еще два комплекта бронзовых наград этапа Кубка России отправились в город Юрьев-Польский с Анжеликой Османовой и Марком Плющем, а также с Евой Мелентьевой и Василием Бандурко.Владимирские ветераны специальной военной операции успешно выступили на физкультурном фестивале «Объединяя поколения». В составе команды были Сергей Соколов, Николай Бугаков, Роберт Гайфуллин, Александр Лесин и Сергей Быков. Ребята соревновались в спортивном метании ножа, жиме гири и пауэрлифтинге. У сборной 10 наград, из которых 6 золотых.Ксения Ионова стала победительницей юношеского первенства мира по радиоспорту в личном и командном зачетах. Лукьян Задорин взял золото и бронзу в командном зачете первенства мира. На XIII летней Спартакиаде учащихся по всестилевому каратэ золото завоевал Арсений Герасименко из Вязников, серебро — Максим Амелин из Гусь-Хрустального, две бронзы — Арина Курышова, тоже из Гусь-Хрустального.7 наград чемпионата России по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги» завоевали наши борцы. Мухамед Урусов — золото. Анна Ремнева — золото и серебро. Рената Якубова — серебро и бронза. Екатерина Яр — серебро и бронза.