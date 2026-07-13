Спортсмены показали блестящие результаты в Веспреме.

Два представителя Владимирской области успешно выступили на юношеском Первенстве мира по спортивной радиопеленгации, которое завершилось в городе Венгрии —Веспреме.Эта спортивная дисциплина, известная также как «охота на лис», требует от участников за минимальное время обнаружить спрятанные на местности радиопередатчики.В составе национальной сборной наши земляки показали выдающиеся результаты. Ксения Ионова одержала победу в индивидуальном первенстве среди девушек до 17 лет в наиболее сложной программе, а также пополнила копилку наград золотой и серебряной медалями в командных состязаниях. Ее коллега по команде Лукьян Задорин стал обладателем золота и бронзы по итогам командных стартов.Правительство Владимирской области поздравило молодых радиоспортсменов и их тренера с триумфальным выступлением на престижных международных соревнованиях.