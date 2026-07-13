Сегодня, в 7.05 утра, Александр Авдеев сообщил о падении украинского дрона во Владимире. В результате происшествия в многоквартирном доме повреждено остекление одной из квартир. Людей на тот

Сегодня, в 7.05 утра, Александр Авдеев сообщил о падении украинского дрона во Владимире. В результате происшествия в многоквартирном доме повреждено остекление одной из квартир. Людей на тот момент дома не было. Погибших и пострадавших нет. Проведена эвакуация 39 человек, из них 8 детей. Часть эвакуированных – в ПВР, остальные – у родных и близких. Оперативные