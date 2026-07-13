Об этом своем канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

Во Владимире в результате падения беспилотника повреждено остекление одной из квартир многоквартирного дома. Об этом своем канале сообщил губернатор региона Александр Авдеев.По имеющейся информации, хозяев в этот момент дома не было — ни погибших, ни раненых.Спасатели оперативно вывели из подъезда 39 человек, среди них — восемь детей. Большинство жильцов разъехались по родственникам и друзьям, остальных временно разместили в пункте для эвакуированных.Сейчас на месте работают оперативные службы. Специалисты обследуют территорию вокруг дома — ищут обломки аппарата и оценивают масштаб повреждений. Подробности уточняются.Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .