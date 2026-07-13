Во Владимире подходит к завершению ремонт нескольких помещений КТОСов и опорных пунктов полиции. Главная цель модернизации – рост уровня безопасности в городе и улучшение условий приема

Во Владимире подходит к завершению ремонт нескольких помещений КТОСов и опорных пунктов полиции. Главная цель модернизации – рост уровня безопасности в городе и улучшение условий приема граждан. Фронт работ большой – на балансе МКУ «Управление административными зданиями» находится 29 помещений комитетов территориального общественного самоуправления. В 12 из них размещаются опорные пункты полиции. Представители горадминистрации проинспектировали