С начала 2026 года во Владимирской области ветеранам специальной военной операции оказали 329 мер поддержки в сфере трудоустройства.

С начала 2026 года во Владимирской области ветеранам специальной военной операции оказали 329 мер поддержки в сфере трудоустройства. Эта работа ведётся системно: в неё вовлечены центры занятости, региональные органы власти и предприятия, готовые предоставлять рабочие места и помогать с профессиональной адаптацией.Поддержка охватывает разные направления: содействие в поиске подходящей работы, помощь в составлении резюме и подготовке к собеседованию, организацию профессионального обучения и переобучения, а также сопровождение на этапе трудоустройства. Особое внимание уделяют тем, кому требуется сменить профессию или актуализировать навыки с учётом текущих потребностей рынка труда. Такой комплексный подход позволяет не просто закрыть вакансию, а подобрать работу, которая будет соответствовать опыту, состоянию здоровья и личным предпочтениям ветерана.Цифры отражают реальную работу на местах и показывают, насколько востребована эта помощь: за каждым из 329 случаев — конкретный человек, которому удалось сделать важный шаг к стабильности и самореализации. Для многих ветеранов трудоустройство — это не только источник дохода, но и способ вернуться к привычной социальной жизни, почувствовать свою значимость и востребованность.Депутат Государственной Думы Игорь Игошин отметил: «Поддержка ветеранов — не просто задача, а наш долг. Важно, чтобы каждый, кто защищал интересы родного Отечества, знал и чувствовал: его ценят и готовы помочь встать на ноги. Мы с моими коллегами в Госдуме уже приняли 175 законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. Это позволило сформировать четкое правовое поле в этой сфере. 329 оказанных мер (и это только в трудовых вопросах) — не просто цифра, а реальные истории людей, которым удалось найти работу и уверенно смотреть в будущее. Мы эту работу будем обязательно продолжать, расширяя спектр возможностей и делая конкретную помощь ещё более адресной и эффективной».