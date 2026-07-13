Жертв и раненых среди жильцов нет.

Надзорное ведомство Владимирской области взяло под особый контроль ситуацию с обеспечением прав жильцов многоквартирного дома, пострадавшего в результате атаки беспилотника в региональной столице. По имеющимся данным, жертв и раненых среди населения нет.Сотрудники прокуратуры следят за тем, чтобы каждому пострадавшему была своевременно оказана вся необходимая поддержка. Для координации действий и оценки обстановки на место происшествия прибыл Виктор Михеев, занимающий пост заместителя прокурора города Владимира.