Оперативные службы завершили работу на месте происшествия. Безопасность жилого дома полностью восстановлена, сообщил губернатор Александр Авдеев. Напомним, утром 13 июля обломки
<a href="https://33live.ru/novosti/13-07-2026-zhiteli-doma-vo-vladimire-postradavshego-ot-padeniya-bpla-vozvrashhayutsya-v-svoi-kvartiry.html" target="_blank">Жители дома во Владимире, пострадавшего от падения БПЛА, возвращаются в свои квартиры</a> - Оперативные службы завершили работу на месте происшествия. Безопасность жилого дома полностью восстановлена, сообщил губернатор Александр Авдеев. Напомним, утром 13 июля обломки
[url=https://33live.ru/novosti/13-07-2026-zhiteli-doma-vo-vladimire-postradavshego-ot-padeniya-bpla-vozvrashhayutsya-v-svoi-kvartiry.html]Жители дома во Владимире, пострадавшего от падения БПЛА, возвращаются в свои квартиры[/url] - Оперативные службы завершили работу на месте происшествия. Безопасность жилого дома полностью восстановлена, сообщил губернатор Александр Авдеев. Напомним, утром 13 июля обломки