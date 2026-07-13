Оперативные службы завершили работу на месте происшествия. Безопасность жилого дома полностью восстановлена, сообщил губернатор Александр Авдеев. Напомним, утром 13 июля обломки

Оперативные службы завершили работу на месте происшествия. Безопасность жилого дома полностью восстановлена, сообщил губернатор Александр Авдеев. Напомним, утром 13 июля обломки украинского беспилотника упали на многоквартирный дом во Владимире. В одной из квартир выбило стёкла. Никто не пострадал — в момент происшествия людей в квартире не было. Однако из здания эвакуировали 39 человек, включая 8