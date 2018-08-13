Автомойки массово нарушают. Таков результат проверки владимирской природоохранной прокуратуры. Надзорные органы выявили множество нарушений в работе мойщиков машин: отсутствие лецензии, паспортов образующихся отходов и документов на источники выброса вредных веществ.

Автомойки массово нарушают. Таков результат проверки владимирской природоохранной прокуратуры. Надзорные органы выявили множество нарушений в работе мойщиков машин: отсутствие лецензии, паспортов образующихся отходов и документов на источники выброса вредных веществ. Кроме того, предприниматели не вносили плату за негативное воздействие на окружающую среду. По результатам проверки к административной ответственности привлечено 35 должностных и юридических лиц. Организациям-нарушителям вынесено 13 постановлений. Устранение недочетов находится на контроле Владимирской природоохранной прокуратуры.