В ходе викторины автоинспекторы разъясняли ребятам правила безопасного поведения...

На площадке центра социального обслуживания района Ясенево инспекторы Отдельного батальона ДПС ГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве провели с детьми профилактическое мероприятие в игровой форме.Сотрудники ГИБДД совместно с инспекторами Отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Ясенево подготовили для воспитанников социального центра тематические вопросы по Правилам дорожного движения. Викторина также включала вопросы о поведении во дворах и на улице. В ходе мероприятия автоинспекторы разъясняли ребятам правила безопасного поведения, в том числе они рассказали о значениях дорожных знаков, видах пешеходных переходов, а также местах, предназначенных для пересечения проезжей части. Дорожные полицейские призвали детей напоминать взрослым участникам движения о необходимости применения ремней безопасности во время путешествия на автомобиле, а также детских удерживающих устройств.Сотрудники ГИБДД продемонстрировали принцип работы светоотражающих элементов, которые снижают риск дорожно-транспортного травматизма в темное время суток. Также инспекторы ДПС рассказали о разнообразии видов и цветовой гаммы фликеров, которые не только помогают обеспечить безопасное пребывание на улице, но и украшают одежду.Ребята активно участвовали в викторине и без труда отвечали на поставленные вопросы, с удовольствием вели диалог со стражами правопорядка на волнующие темы в рамках ПДД .В завершении встречи приятным сюрпризом для юных участников дорожного движения стало знакомство с патрульным автомобилем. Автоинспекторы наглядно продемонстрировали работу спецсигналов, что вызвало массу положительных эмоций и неподдельный восторг у ребят.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81