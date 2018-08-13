Игра в одно кольцо. Во Владимире прошел самый массовый турнир по стритболу Оранжевый мяч. За победу боролись 60 команд. Это юноши и девушки из разных территорий региона. По каким правилам играют в уличный баскетбол и кто стал лучшим в этом турнире? Расскажут мои коллеги.

Игра в одно кольцо. Во Владимире прошел самый массовый турнир по стритболу "Оранжевый мяч". За победу боролись 60 команд. Это юноши и девушки из разных территорий региона. По каким правилам играют в уличный баскетбол и кто стал лучшим в этом турнире? Расскажут мои коллеги.Никите может позавидовать каждый мальчишка во дворе, ведь в свои 12 лет он обращается с мячом, как профессионал. Юный баскетболист пришел в спорт, когда ему было 7 лет, за плечами много соревнований. Но сегодня он впервые участвует в "Оранжевом мяче". Это турнир по уличному баскетболу.Никита - участник соревнований: "Мы играем за город Владимир, за Владимирскую область, ездим по разным городам, скоро поедем на ЦФО. Хочу занять первое место. Я вообще первый раз тут, с мальчиками, сильные все".Стритбол, стритбаскет, или уличный баскетбол, - это игра в одно кольцо. В команде по 4 человека: 3 на поле и 1 на замене. Игра отличается от классической не только количеством игроков, но и размером игровой площадки. Она в два раза меньше обычной. Благодаря компактности, такая игра с каждым годом набирает популярность.Марат Мангушев, директор детско-юношеского центра "Молодёжный": "Возраста у нас - категория до 13 лет, мальчики и девочки 14- 16 лет, 17-18 лет и 19 и старше, по 4 категории у мужчин и у женщин. У нас в этом году представительство таких городов, как Радужный, Ковров, Кольчугино. Победителей и призеров ждут кубки и медали от министерства спорта и плюс от наших спонсоров их ждут сюрпризы".Соревнования "Оранжевый мяч" проходят по всей стране. На владимирском турнире за звание лучших баскетболистов бьются 60 команд. На поле одновременно проводится сразу 6 матчей. За каждым следит судейский состав. Играют не более 10 минут или до 16 очков. Среди тех, кто претендует на призовое место, и команда девушек Импульс Кэп. В "Оранжевом мяче" участвует уже второй год подряд.Ульяна - участница соревнований: "Мы заняли второе место среди команд, которые были чуть-чуть помладше, ну т. е. до 14 лет. В этом году мы играем с другой вообще командой. Мы хотим занять третье место, хотя бы в призы зайти нашей командой".В этом году "Оранжевый мяч" собрал на площадке баскетбольные команды со всего региона. Участникам нравится особый дух турнира - соперничества и дружбы одновременно.