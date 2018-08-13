Синоптики предупреждают жителей об ухудшении погодных условий в регионе

Синоптики предупреждают жителей об ухудшении погодных условий в регионеВ понедельник, 13 августа, в Костромской области ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики предупреждают о надвигающихся грозах.В регионе прогнозируют ливневые дожди. Возможно усиление ветра до 17 метров в секунду. При этом температура воздуха прогреется до +20 градусов.Костромичей просят соблюдать меры безопаности. При необходимости откажитель от поездок на личном транспорте. Также не стоит пережидать дождь под деревьями и рекламными конструкциями.