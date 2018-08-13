Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублей

Сумма ущерба составила более 300 тысяч рублейЗа полгода 27-летний владимирец украл 22 велосипеда, сообщают в пресс-службе регионального УМВД.Молодой человек пробирался в подъезды многоэтажных домов. С помощью кусачек злоумышленник открывал троссовые замки. После он увозил велосипеды и продавал их по заниженной цене. Общая сумма ущерба с августа 2017 года по январь 2018 составила 300 тысяч рублей.Обвиняемый полностью признал свою вину. В отношении него возбудили уголовные дела. Пока непонятно, смогут ли правоохранители найти все велосипеды и вернуть их хозяевам.