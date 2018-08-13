6 сентября состоится первое судебное заседание по делу о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По ходатайству жены юмориста слушание пройдет в закрытом режиме для обеспечении прав на неприкосновенность частной жизни. Ей ведь, кажется, есть, что скрывать.

6 сентября состоится первое судебное заседание по делу о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. По ходатайству жены юмориста слушание пройдет в закрытом режиме "для обеспечении прав на неприкосновенность частной жизни". Ей ведь, кажется, есть, что скрывать."Степаненко утверждает что претендует на 57% имущества, но если посмотреть исковое заявление, которое я пока не хочу обнародовать, будет понятно, что требования гораздо больше. Если она и дальше будет это утверждать, мне придется обнародовать ее исковое заявление", – заявил адвокат Степаненко Сергей Жорин. Он считает, что обнародование документа станет компроматом на артистку и обличит ее вранье.Жорин, как передает телеканал , утверждает, что Степаненко претендует на денежные счета и раздел жилья. По его словам, предметы, которые представляют ценность для Петросяна, находятся в квартире, где живет его супруга. При этом Хамовнический суд столицы запросил информацию о движении средств на банковских счетах юмористки Елены Степаненко за последние пять лет. "Вот мы и увидим, кто и что выводил из совместного имущества, судья данное ходатайство удовлетворила", – цитирует ЖоринаСегодня Степаненко и Петросян не общаются друг с другом. И их развод превратился в войну адвокатов, громких заявлений и обличений. Изначально шла речь о том, что артистка претендует на 80 процентов совместно нажитого имущества, оценочная стоимость которого, как говорят, превышает полтора миллиарда рублей. Степаненко даже не отдает мужу коллекцию раритетных юмористических журналов и клоунов, которыми он очень дорожил. Мужа на порог квартиры (одной из десятка), где хранится антиквариат, юмориста и на порог не пускает. Мол, пусть идет к юной полюбовнице.