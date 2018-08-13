Леонид Агутин рассказал о постыдных моментах в своей творческой карьере. По словам артиста, во всем виновен алкоголь.

Леонид Агутин рассказал о постыдных моментах в своейтворческой карьере. По словам артиста, во всем виновен алкоголь.Агутин рассказал, что ему очень сложно было научитьсятрезвой жизни. Особенно тяжело давались выступления, ведь спиртосодержащиенапитки давали некий кураж, так необходимый на сцене. Артист признается, чтораньше всегда выпивал перед концертом, но в какой-то момент понял, что пора завязывать, тем более из-за пагубного пристрастия страдало не только здоровье, но и репутация– Агутин все чаще становился героем позорных эпизодов."Помню, давали на Красной площади какой-то сборный концерт.На улице было очень холодно. А выступать нужно было на открытой площадке.Концерт шел часа три, музыкантов было много. У нас в палатке имелся свойалкоголь. Все коллеги зашли к нам по разу, и я выпивал со всеми", – вспоминаетвокалист. После Леонид еле вышел на сцену."Но это еще были цветочки. После этого у меня был заказнойконцерт в помещении. Я приехал туда – там было очень тепло. Я добавил, мне показалось,что это должно меня взбодрить. Затем вышел… и пел, сидя прямо за столиками. Этоя уже помню с трудом. Но утром было очень стыдно", – цитирует исполнителя "АиФ.Здоровье".И все же в определенное время Леонид понял, что жизньследует поменять, иначе ни к чему хорошему такой образ существования неприведет. "В 35 лет я понял, что я либо умру, либо буду жить дальше. И яначал учиться жить без алкоголя, получать удовольствие от жизни, от музыки.Жена (певица Анжелика Варум. – Прим. ред.) меня долго такого терпела, вынеслана себе все "прелести" жизни с пьяницей", – заявил ранее ЛеонидАгутин в беседе с Юрием Дудем.