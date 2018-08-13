В американском штате Юта пилот Дуэйн Йоуд направил самолет в собственный дом, где в этот момент находились его жена и сын. 47-летний глава семьи погиб, здание почти полностью выгорело, однако женщина и подросток не пострадали. Они смогли выбраться из руин.

В американском штате Юта пилот Дуэйн Йоуд направил самолет в собственный дом, где в этот момент находились его жена и сын. 47-летний глава семьи погиб, здание почти полностью выгорело, однако женщина и подросток не пострадали. Они смогли выбраться из руин, но находятся в шоке, сообщает Fox News.Как стало известно журналистам, в воскресение Дуэйна Йоуда задержала полиция по подозрению в домашнем насилии. Однако позднее его выпустили под залог.