В воскресенье, 12 августа, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis эсминец ВМС США Carney снова вошел в Черное море.

В воскресенье, 12 августа, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis эсминец ВМС США Carney снова вошел в Черное море. Как сообщила пресс-служба 6-го флота США, цель захода боевого корабля — проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление совместимости флотов союзников и партнеров в регионе.Эсминец Carney входит в 6-й американский флот, его длина 154 метра, водоизмещение — 9 тысяч тонн. Помимо системы ПРО Aegis, корабль оснащен ракетами Tomahawk и Harpoon, системами ПВО и подводного обнаружения и атаки.В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в Черном море в мирное время не более 21 дня, напоминает ТАСС.