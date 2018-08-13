Бывший водитель Анастасии Волочковой приговорен к трем годам лишения свободы условно. Тверской суд признал Александра Скиртача виновным в незаконном присвоении денег известной балерины.

Бывший водитель Анастасии Волочковой приговорен к трем годам лишения свободы условно. Тверской суд признал Александра Скиртача виновным в незаконном присвоении денег известной балерины.Под разными предлогами он брал у артистки крупные суммы — к примеру, на техобслуживание дорогого автомобиля или оплату коммунальных услуг. В какой-то момент мужчина попросил 200 тысяч на похороны матери, которая, как выяснилось, была жива."Это кощунство, это просто бесчеловечно! — возмущена балерина. — Я считаю, что только за этот поступок он должен понести наказание. Но если ты придумал, ты зачем у меня деньги берешь на похороны? Ну, сказал бы — друг, брат, сват, — но мать похоронить заживо!"Суд обязал Скиртача вернуть балерине около 400 тысяч рублей.