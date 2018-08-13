Артистка Кристина Асмус привлекла всеобщее внимание к звезде
сериала Папины дочки Дарье Мельниковой. Фанаты укрепились в своих подозрениях
по поводу интересного положения последней.
Артистка Кристина Асмус привлекла всеобщее внимание к звезде
сериала "Папины дочки" Дарье Мельниковой. Фанаты укрепились в своих подозрениях
по поводу интересного положения последней.
В своем Instagram Кристина опубликовала видео с
благотворительного мероприятия. Вместе с Асмус в акции учувствовала и Мельникова.
В минутном Ролике Дарья мелькает всего пару раз, однако внимательные
интернет-обыватели заметили, что та облачена в довольно свободное платье и широкую джинсовую куртку.
В комментариях поклонники тут же предположили, что звезда "Папиных
дочек" пытается спрятать растущий живот. "У
Дарьи скоро пополнение?" – без стеснения спросила у Кристины одна из
поклонниц.
Отметим, что фанаты Мельниковой уже давно приписывают ей
вторую беременность. Поводом послужили снимки девушки в Instagram. В последнее
время Дарья появляется на них исключительно в свободных нарядах. Видео опубликованное Асмус спровоцировало фолловеров на возобновление пересудов.
Добавим, что личная
жизнь актрисы Дарьи Мельниковой буквально тайна за семью печатями. Артистка
практически не дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато много
работает, уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитанием
сына (имя которого, кстати, до сих пор журналисты не знают).
Напомним, с августа
2013 года Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым.
Девушка старается не выставлять на всеобщее обозрение подробности личной жизни.
О том, что актриса ждет ребенка, общественность узнала за пару месяцев до ее
родов. В октябре 2015 года на свет появился сын Дарьи и Артура. Примечательно,
что Мельникова родила первенца в день рождения Смольянинова.