Артистка Кристина Асмус привлекла всеобщее внимание к звезде сериала Папины дочки Дарье Мельниковой. Фанаты укрепились в своих подозрениях по поводу интересного положения последней.

Артистка Кристина Асмус привлекла всеобщее внимание к звездесериала "Папины дочки" Дарье Мельниковой. Фанаты укрепились в своих подозренияхпо поводу интересного положения последней.В своем Instagram Кристина опубликовала видео сблаготворительного мероприятия. Вместе с Асмус в акции учувствовала и Мельникова.В минутном Ролике Дарья мелькает всего пару раз, однако внимательныеинтернет-обыватели заметили, что та облачена в довольно свободное платье и широкую джинсовую куртку.В комментариях поклонники тут же предположили, что звезда "Папиныхдочек" пытается спрятать растущий живот. "УДарьи скоро пополнение?" – без стеснения спросила у Кристины одна изпоклонниц.Отметим, что фанаты Мельниковой уже давно приписывают ейвторую беременность. Поводом послужили снимки девушки в Instagram. В последнеевремя Дарья появляется на них исключительно в свободных нарядах. Видео опубликованное Асмус спровоцировало фолловеров на возобновление пересудов.Добавим, что личнаяжизнь актрисы Дарьи Мельниковой буквально тайна за семью печатями. Артисткапрактически не дает интервью, не посещает светских мероприятий, зато многоработает, уделяет время благотворительной деятельности и занимается воспитаниемсына (имя которого, кстати, до сих пор журналисты не знают).Напомним, с августа2013 года Дарья Мельникова замужем за популярным актером Артуром Смольяниновым.Девушка старается не выставлять на всеобщее обозрение подробности личной жизни.О том, что актриса ждет ребенка, общественность узнала за пару месяцев до ееродов. В октябре 2015 года на свет появился сын Дарьи и Артура. Примечательно,что Мельникова родила первенца в день рождения Смольянинова.