Участница телестройки опубликовала на своей странице в Instagram обращение к подписчикам. Оно касается ее супруга, с которым Тата недавно решила расстаться.
Участница телестройки опубликовала на своей странице в Instagram обращение к подписчикам. Оно касается ее супруга, с которым Тата недавно решила расстаться.
Звезда реалити-шоу, устав
от расспросов про развод, попросила фолловеров прекратить спрашивать ее о муже.
"Ребята, пожалуйста не задавайте мне вопросов про Валеру. Для меня он умер", -
написала девушка.
Поклонники пары тут же
начали комментировать слова Таты Блюменкранц. "Как так, что вы с Валерой
расстались? Такая пара хорошая, вы друг друга дополняли, смотрите, не пожалейте",
"Очень жаль, что вы расстались. Ты была искренняя, с его стороны этого не было,
ты заслуживаешь лучшего", – посетовали они.
Однако нашлись и те, кто
осудил Тату за ее высказывания. "Вот какой нужно быть идиоткой, чтобы сначала
позорно и унижаясь тащить мужика в койку и в ЗАГС, рожать от него замечательную
дочь, а потом на весь мир гадости о нем писать и глаголить?.. Ты сама то далеко
не идеальна, не накидывай на себя пуху", – считает одна из пользовательниц
соцсети.
В свою очередь высказался
о расставании с женой и сам Валерий Блюменкранц. Он очень страдает из-за того,
что супруга, якобы, не дает ему общаться с ребенком. "Друзья, подскажите, пожалуйста, как можно
видеться с любимой дочуркой, если жена запрещает и не дает ребенка?", -
написал мужчина в своем микроблоге. Фолловеры посоветовали Валерию решить эту
проблему через суд.
Напомним, что о скором
разводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. "Придумывать я ничего не
буду. У нас есть большая проблема, из-за которой мы расстаемся. О разводе пока
никто не знает", – цитирует StarHit красотку из "Дома-2". О
причинах расставания звезда телестройки решила умолчать.