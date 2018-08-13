Участница телестройки опубликовала на своей странице в Instagram обращение к подписчикам. Оно касается ее супруга, с которым Тата недавно решила расстаться.

Участница телестройки опубликовала на своей странице в Instagram обращение к подписчикам. Оно касается ее супруга, с которым Тата недавно решила расстаться.Звезда реалити-шоу, уставот расспросов про развод, попросила фолловеров прекратить спрашивать ее о муже."Ребята, пожалуйста не задавайте мне вопросов про Валеру. Для меня он умер", -написала девушка.Поклонники пары тут женачали комментировать слова Таты Блюменкранц. "Как так, что вы с Валеройрасстались? Такая пара хорошая, вы друг друга дополняли, смотрите, не пожалейте","Очень жаль, что вы расстались. Ты была искренняя, с его стороны этого не было,ты заслуживаешь лучшего", – посетовали они.Однако нашлись и те, ктоосудил Тату за ее высказывания. "Вот какой нужно быть идиоткой, чтобы сначалапозорно и унижаясь тащить мужика в койку и в ЗАГС, рожать от него замечательнуюдочь, а потом на весь мир гадости о нем писать и глаголить?.. Ты сама то далеконе идеальна, не накидывай на себя пуху", – считает одна из пользовательницсоцсети.В свою очередь высказалсяо расставании с женой и сам Валерий Блюменкранц. Он очень страдает из-за того,что супруга, якобы, не дает ему общаться с ребенком. "Друзья, подскажите, пожалуйста, как можновидеться с любимой дочуркой, если жена запрещает и не дает ребенка?", -написал мужчина в своем микроблоге. Фолловеры посоветовали Валерию решить этупроблему через суд.Напомним, что о скоромразводе Таты и Валерия стало известно 12 августа. "Придумывать я ничего небуду. У нас есть большая проблема, из-за которой мы расстаемся. О разводе поканикто не знает", – цитирует StarHit красотку из "Дома-2". Опричинах расставания звезда телестройки решила умолчать.