Певец Сергей Трофимов рассказал о непростом периоде в своей
жизни. Он решил уйти из семьи и необходимо было сообщить об этом дочери
-подростку.
Певец Сергей Трофимов рассказал о непростом периоде в своей
жизни. Он решил уйти из семьи и необходимо было сообщить об этом дочери
-подростку.
Сергей стал героем программы Юрия Николаева "Честное слово",
выходящей на Первом канале. Артист поведал, что с первой женой Натальей расставаться
ему было очень тяжело. У них была совместная 15-летняя дочь Анна, которой
необходимо было рассказать, что мама и папа больше не будут вместе.
"Честно говоря, я ждал сколько мог. Понимаете, это все
слова, что ты живешь ради детей с тем, кого не любишь. Это все чувствуется, и
обмануть никого не получается. Я сказал дочери прямо: "Я встретил человека,
которого люблю. Твоя мама очень хорошая, но мы не можем быть вместе. Поэтому я
ухожу", – оправдался Сергей Трофимов.
Артист пытался быть максимально открытым и честным, поэтому
со временем ему удалось наладить отношения
с дочерью. Теперь наследница всем делится
с отцом. Трофимов знаком практически со всеми ее ухажерами. Также Анна нашла
общий язык со своими сводными обратом и сестрой. "Анютка, старшая, очень
трепетно относится к Лизавете. Поначалу она, конечно, переживала то, что мы
расстались с мамой ее. Но сейчас, когда она стала взрослая, она стала многое
понимать", – поделился Трофим.
Примечательно, что с женщиной, ради которой он оставил Наталью,
артист жизнь так и не связал. В 2003 году он познакомился с будущей супругой Анастасией.
У пары двое детей – Иван и Лиза. Трофимов очень дорожит этими отношениями и
считает, что ему крупно повезло. "И первая была потрясающая женщина, а вторая…
вот только благодаря Настюхе я и живу. У
нас отношения больше, как у любовников, потому что мы редко видимся. Не знаю,
если бы я каждый день приходил домой, это требовало бы еще более философского
отношения к миру", – рассказал Сергей.