Певец Сергей Трофимов рассказал о непростом периоде в своей жизни. Он решил уйти из семьи и необходимо было сообщить об этом дочери -подростку.

Певец Сергей Трофимов рассказал о непростом периоде в своейжизни. Он решил уйти из семьи и необходимо было сообщить об этом дочери-подростку.Сергей стал героем программы Юрия Николаева "Честное слово",выходящей на Первом канале. Артист поведал, что с первой женой Натальей расставатьсяему было очень тяжело. У них была совместная 15-летняя дочь Анна, которойнеобходимо было рассказать, что мама и папа больше не будут вместе."Честно говоря, я ждал сколько мог. Понимаете, это всеслова, что ты живешь ради детей с тем, кого не любишь. Это все чувствуется, иобмануть никого не получается. Я сказал дочери прямо: "Я встретил человека,которого люблю. Твоя мама очень хорошая, но мы не можем быть вместе. Поэтому яухожу", – оправдался Сергей Трофимов.Артист пытался быть максимально открытым и честным, поэтомусо временем ему удалось наладить отношенияс дочерью. Теперь наследница всем делитсяс отцом. Трофимов знаком практически со всеми ее ухажерами. Также Анна нашлаобщий язык со своими сводными обратом и сестрой. "Анютка, старшая, оченьтрепетно относится к Лизавете. Поначалу она, конечно, переживала то, что мырасстались с мамой ее. Но сейчас, когда она стала взрослая, она стала многоепонимать", – поделился Трофим.Примечательно, что с женщиной, ради которой он оставил Наталью,артист жизнь так и не связал. В 2003 году он познакомился с будущей супругой Анастасией.У пары двое детей – Иван и Лиза. Трофимов очень дорожит этими отношениями исчитает, что ему крупно повезло. "И первая была потрясающая женщина, а вторая…вот только благодаря Настюхе я и живу. Унас отношения больше, как у любовников, потому что мы редко видимся. Не знаю,если бы я каждый день приходил домой, это требовало бы еще более философскогоотношения к миру", – рассказал Сергей.