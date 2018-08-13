Предыдущий муж Натальи Поклонской сделал все, чтобы его-экс супруга без труда погрузилась в новую семейную жизнь. Он провел беседу с духовником экс-супруги за несколько дней до свадьбы российского политика.

Предыдущий муж Натальи Поклонской сделал все, чтобы его-экс супруга без труда погрузилась в новую семейную жизнь. Он провел беседу с духовником экс-супруги за несколько дней до свадьбы российского политика.Источники в окружении Натальи Поклонской рассказали, что ее бывший муж Андрей Красильников специально приехал из Москвы в Среднеуральск, чтобы встретиться с отцом Сергием, который в свое время венчал супругов. Красильников вщялся решить вопрос церковного развенчания аккурат перед новой свадьбой Натальи.Экс-супруг российского политика сделал этого для того, чтобы у Поклонской не возникло препятствий для венчания при новом замужестве. "У Поклонской и Красильникова был церковный брак, но официально они не регистрировались", – уточнил источник.Примечательно, что конкретной процедуры расторжения брака в церкви не существует. Церковь может лишь благословить человека на повторный брак, передает .При этом одному из бывших супругов следует пройти собеседование со священником, который поинтересуется о причинах, подтолкнувших к разводу. В том случае, если эта причина не является уважительной для церкви, священник может отказать в повторном венчании.Напомним, ранее Наталья Поклонская вышла замуж. Скромная церемония бракосочетания состоялась на родине депутата Госдумы, в Крыму.Сообщается, что свадьба была скромная, но со вкусом. Избранник зампредседателя комитета Госдумы по безопасности – руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев. Наталья Поклонская от интервью уклоняется – говорит, что пока не готова комментировать свою личную жизнь.