Решение Евгении Медведевой уйти к другому тренеру было продиктовано эмоциями, а не здравым смыслом. Фигуристке следовало подождать, пока утихнут страсти после Игр в Пхенчхане, уверен олимпийский чемпион.

Решение Евгении Медведевой уйти к другому тренеру было продиктованоэмоциями, а не здравым смыслом. Фигуристке следовало подождать, пока утихнутстрасти после Игр в Пхенчхане, уверен олимпийский чемпион.Эмоциональный настрой Медведевой подогревало чрезмерноевнимание к ней прессы после Олимпиады-2018. Это отнюдь не способствовалопринятию спортсменкой взвешенного решения, уверен известный фигурист, партнер ТатьяныТотьмяниной и чемпион Олимпийских игр в Турине Максим Маринин.Чемпион отмечает, что Евгения долго шла к золотойолимпийской медали. "Медведева провела отличный сезон, а на Олимпиаде ивовсе всегда выступала самой последней. Это огромная мука, когда все уже своипрограммы откатали и отдыхают, дожидаясь результатов, а тебе необходимовыходить на лед и творить чудо и историю. То, как каталась Медведева, достойновосхищения", – признает Маринин.Однако чуда, к сожалению, не произошло. По словам фигуриста,такое в спорте бывает часто: после долгого победного пути можно оступиться насамой финишной прямой. И атлет должен быть готов к такому повороту событий.Скандальный отъезд Евгении в Канаду вызвал шквал критики вее адрес – и это, считает Маринин, неправильно. Более того, это сильнонавредило отношениям Тутберидзе и Медведевой. "Чувства Этери Георгиевнымне понятны. Все-таки она воспитывала Женю с восьмилетнего возраста, а та витоге ушла не очень красиво. С другой стороны, можно понять и саму Медведеву",– подчеркнул чемпион в интервью "Газете.ру". По словам Маринина, лишьвыступления фигуристки на этапах Гран-при покажут, было ли верным решение Жениуйти к канадцу Брайану Орсеру.Комментируя уход нескольких спортсменок из группы Этери Тутберидзе,Маринин наметил, что после Игр в Пхенчхане к талантливому тренеру потянулосьмножество учеников и учениц. И уход некоторых спортсменов говорит лишь о том,что группа стала слишком большой. Спортсмены, обладающие потенциалом, понимают,что возросла конкуренция – а вместе с ней и риск остаться незамеченными.Новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре.Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр вПхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены наразные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведевапримет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.