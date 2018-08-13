Решение Евгении Медведевой уйти к другому тренеру было продиктовано
эмоциями, а не здравым смыслом. Фигуристке следовало подождать, пока утихнут
страсти после Игр в Пхенчхане, уверен олимпийский чемпион.
Решение Евгении Медведевой уйти к другому тренеру было продиктовано
эмоциями, а не здравым смыслом. Фигуристке следовало подождать, пока утихнут
страсти после Игр в Пхенчхане, уверен олимпийский чемпион.
Эмоциональный настрой Медведевой подогревало чрезмерное
внимание к ней прессы после Олимпиады-2018. Это отнюдь не способствовало
принятию спортсменкой взвешенного решения, уверен известный фигурист, партнер Татьяны
Тотьмяниной и чемпион Олимпийских игр в Турине Максим Маринин.
Чемпион отмечает, что Евгения долго шла к золотой
олимпийской медали. "Медведева провела отличный сезон, а на Олимпиаде и
вовсе всегда выступала самой последней. Это огромная мука, когда все уже свои
программы откатали и отдыхают, дожидаясь результатов, а тебе необходимо
выходить на лед и творить чудо и историю. То, как каталась Медведева, достойно
восхищения", – признает Маринин.
Однако чуда, к сожалению, не произошло. По словам фигуриста,
такое в спорте бывает часто: после долгого победного пути можно оступиться на
самой финишной прямой. И атлет должен быть готов к такому повороту событий.
Скандальный отъезд Евгении в Канаду вызвал шквал критики в
ее адрес – и это, считает Маринин, неправильно. Более того, это сильно
навредило отношениям Тутберидзе и Медведевой. "Чувства Этери Георгиевны
мне понятны. Все-таки она воспитывала Женю с восьмилетнего возраста, а та в
итоге ушла не очень красиво. С другой стороны, можно понять и саму Медведеву",
– подчеркнул чемпион в интервью "Газете.ру". По словам Маринина, лишь
выступления фигуристки на этапах Гран-при покажут, было ли верным решение Жени
уйти к канадцу Брайану Орсеру.
Комментируя уход нескольких спортсменок из группы Этери Тутберидзе,
Маринин наметил, что после Игр в Пхенчхане к талантливому тренеру потянулось
множество учеников и учениц. И уход некоторых спортсменов говорит лишь о том,
что группа стала слишком большой. Спортсмены, обладающие потенциалом, понимают,
что возросла конкуренция – а вместе с ней и риск остаться незамеченными.
Новый сезон Гран-при по фигурному катанию стартует в октябре.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и обладательница серебряной медали Игр в
Пхенчхане Евгения Медведева включены в состав сборной России, но заявлены на
разные этапы. Загитова выступит на этапах Гран-при в Финляндии и России. Медведева
примет участие в соревнованиях в Канаде и во Франции.