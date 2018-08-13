Московский хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с российским нападающим Романом Любимовым. Как сообщает пресс-служба армейцев, это произошло по обоюдному согласию сторон.

Московский хоккейный клуб ЦСКА расторг контракт с российским нападающим Романом Любимовым. Как сообщает пресс-служба армейцев, это произошло по обоюдному согласию сторон.Ранее ЦСКА перевел Любимова в список отказов, откуда в течение 48 часов игрока мог забрать любой клуб Континентальной хоккейной лиги. Однако этого не произошло, и 26-летний форвард был отправлен в расположение команды Высшей хоккейной лиги "Звезда". Любимов вернулся в ЦСКА после сезона в клубе НХЛ "Филадельфия Флайерз".