Певица Рита Дакота попросила не говорить и не писать гадости
о ее пока еще супруге Владе Соколовском. Исполнительница отметила, что она
попытается расстаться с мужем на дружеской ноте ради дочери.
Певица Рита Дакота попросила не говорить и не писать гадости
о ее пока еще супруге Владе Соколовском. Исполнительница отметила, что она
попытается расстаться с мужем на дружеской ноте ради дочери.
Артистка рассказала, что объявила о скором расторжении брака
не для того, чтобы обсуждать его, она пыталась оставить за собой право быть
честной перед поклонниками и самой собой. Дакота шокирована тем скольким
женщинам ее горе оказалось близким и созвучным, она благодарна за поддержку и
сострадание, однако настоятельно просит перестать жалеть ее.
"Сострадать мне более не надо, я официально отказываюсь быть
жертвой в этой ситуации и питаться жалостью тоже не намерена. Желание прессы
обсасывать подробности нашего развода были мне очевидны, но и этого я не
позволю, не взирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь через
призму своей боли выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем,
перечислять имена и выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своем
разрушенном браке я не стану", – написала Рита в своем Instagram.
Также вокалистка попросила поклонников не писать гадостей и
проклятий в адрес Влада. "Моя боль однажды утихнет и останется только
благодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и,
наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение к
нему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моего
ребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота и
отметила, что не будет препятствовать его общению с дочерью.
Артистка поблагодарила близких за то, что они взяли на себя
всю бумажную волокиту, связанную с разводом. Освободившееся время Рита планирует
посвятить дочери и себе любимой.
Уже 11 августа в СМИ появилась информация о расставании
звездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. На своей странице
в Instagram она подтвердила развод. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала о
его двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших
отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была
беременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда я
узнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.