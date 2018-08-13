Певица Рита Дакота попросила не говорить и не писать гадости о ее пока еще супруге Владе Соколовском. Исполнительница отметила, что она попытается расстаться с мужем на дружеской ноте ради дочери.

Певица Рита Дакота попросила не говорить и не писать гадостио ее пока еще супруге Владе Соколовском. Исполнительница отметила, что онапопытается расстаться с мужем на дружеской ноте ради дочери.Артистка рассказала, что объявила о скором расторжении бракане для того, чтобы обсуждать его, она пыталась оставить за собой право бытьчестной перед поклонниками и самой собой. Дакота шокирована тем сколькимженщинам ее горе оказалось близким и созвучным, она благодарна за поддержку исострадание, однако настоятельно просит перестать жалеть ее."Сострадать мне более не надо, я официально отказываюсь бытьжертвой в этой ситуации и питаться жалостью тоже не намерена. Желание прессыобсасывать подробности нашего развода были мне очевидны, но и этого я непозволю, не взирая на хитрости и провокации, я действительно не собираюсь черезпризму своей боли выносить это грязное белье напоказ, тыкать пальцем,перечислять имена и выкладывать доказательства, этого не будет, хайпить на своемразрушенном браке я не стану", – написала Рита в своем Instagram.Также вокалистка попросила поклонников не писать гадостей ипроклятий в адрес Влада. "Моя боль однажды утихнет и останется толькоблагодарность за рост, за опыт, за все светлое, что было у меня к нему, и,наконец, за самую главную ценность нашего союза – за нашу дочь. Мое отношение кнему как к мужчине – мое личное дело, но мое отношение к нему как к отцу моегоребенка всегда будет в высшей степени уважительным", – сообщила Дакота иотметила, что не будет препятствовать его общению с дочерью.Артистка поблагодарила близких за то, что они взяли на себявсю бумажную волокиту, связанную с разводом. Освободившееся время Рита планируетпосвятить дочери и себе любимой.Уже 11 августа в СМИ появилась информация о расставаниизвездной пары. Позже эти данные подтвердила сама Рита Дакота. На своей страницев Instagram она подтвердила развод. "Я ушла от мужа сразу же, как узнала оего двойной жизни. Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех нашихотношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я былабеременна, изменял с первых дней жизни Мии, изменял вплоть до момента, когда яузнала об этом", – поделилась своей болью с подписчиками певица.