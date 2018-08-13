Большой праздник спорта под открытым небом. В минувшие выходные на стадионе Лыбедь отметили Всероссийский День физкультурника. В нём приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни разного возраста. Чем удивили организаторы праздника в этом году - расскажем в нашем специальном репортаже.

Большой праздник спорта под открытым небом. В минувшие выходные на стадионе "Лыбедь" отметили Всероссийский День физкультурника. В нём приняли участие как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни разного возраста. Чем удивили организаторы праздника в этом году - расскажем в нашем специальном репортаже.День физкультурника - 2018 на стадионе "Лыбедь" начался с красочного представления. Право поднять флаг нашей страны в этот раз предоставили легкоатлету Ивану Логинову и спортивному гимнасту Кириллу Прокопьеву. На счету у каждого уже немало наград, оба - в сборных командах страны по своим видам спорта. Чиновники подчеркивают, побед в самых разных дисциплинах владимирские спортсмены добиваются всё чаще.Анатолий Воронков, зам. директора Департамента по физкультуре и спорту: "Мы очень гордимся нашими спортсменами, которые завоёвывают медали как на всероссийской арене, так и на международной. По итогам 2017 года они завоевали 71 медаль на Чемпионатах мира и Европы, Кубках мира, и в этом году тенденция продолжается".Победную тенденцию поддержат и новыми спортивными сооружениями. Их в городе почти 670: среди них спортивные площадки, стадионы, а вскоре прибавится еще и новый ледовый дворец. Его откроют уже 25 августа в День города. Андрей Шохин подчеркнул, что большое внимание город уделяет не только профессиональному, но и массовому спорту, а День физкультурника - объединяет всех.Андрей Шохин, глава администрации г. Владимира: "Каждый может принять участие в этом празднике. Понятно, что победителями станут все. Потому что спорт развивает здоровье, развивает какие-то положительные эмоции. Он всегда способствует нашему образу жизни хорошему".Яркие батуты для малышей, фитнес-занятия для всей семьи и даже научные опыты. По задумке организаторов, на празднике спорта можно было провести целый день, причём всей семьёй. Не обошли стороной и особенных спортсменов. Для них в рамках праздника провели фестиваль. Его участники соревновались в специальном летнем биатлоне, занимались скандинавской ходьбой. Ведь в спорте нет преград, главное - стремление преодолеть себя. Так, например, Павел Гаврилов в этом году вошёл в сборную страны по специальной олимпиаде. На его счету уже немало побед в конном спорте.Павел Гаврилов, член сборной России по специальной олимпиаде: "Конный спорт даёт интерес, общение с лошадями, я очень люблю общаться с лошадями. Мне это помогает, и я хочу и буду добиваться новых успехов".По традиции, по дорожкам стадиона парадом прошли воспитанники спортивных школ и объединений. Их в нашем городе более десятка. Каждый год организаторы праздника напоминают гостям славные страницы спортивной истории города.Ольга Молева, и.о. начальника управления по физической культуре и спорту г. Владимира: "Это такой традиционный праздник, с каждым годом у нас направления всё новые и новые. В этом году у нас вот история футбола владимирского представлена в фотографиях, рассказываем, как это было, какие были стадионы, какие матчи проводились".Футбольная тематика стала изюминкой праздника. Мундиаль уже прошёл, но интерес к игре не угас. Так, сразу на нескольких площадках стадиона провели турниры по мини-футболу.Артём Рябов, воспитанник футбольной школы Олимпийского резерва по футболу: "Что самое трудное для тебя в футболе?" - "Обводить, забивать голы", - "Хочешь в сборную России?" - "Да!"В турнирах участвовали даже самые юные футболисты из дошкольных учреждений Владимира, они разыграли "Кубок 4 лучших".Влад Петров, член команды-победителя турнира по мини-футболу для дошкольников: "Мы с моими друзьями играли на большом поле, а ещё с папой, с дедой".Состоялся и традиционный матч между командами городской администрации и ветеранов "Торпедо". Они тренируются вместе уже не первый год, а потому уступать друг другу не привыкли.Фёдор Лавров, игрок сборной Владимира: "У ветеранов опыта больше, но это не значит, что будет слабая игра с двух сторон. Будет нормальная, хорошая борьба. Мы стараемся быть в хорошей футбольной форме".В этой встрече со счётом 6:3 победила команда городской администрации. Но и это ещё не всё.Маргарита Махрова, корреспондент 6 канала: "Новое необычное развлечение на Дне физкультурника - бамперболл, когда люди играют в футбол вот в таких необычных огромных шарах. Сейчас мы узнаем, какие эмоции испытывают игроки. Скажите, как там внутри?" - "Ой, отлично, только жарко немножко, а так супер просто," - "Играли уже в бамперболл когда-нибудь?" - "Нет, в первый раз".Тех, кто в бамперболл сыграть не решился, ждали интерактивные площадки. К примеру, здесь болельщики сами расписывали футбольные мячи.Вика Долгушина, гость праздника: "Что это такое у тебя?" - "Это копилка," - "Почему именно такие цвета выбирала?" - "Просто для настроения".Впервые на "Дне физкультурника" провели и турнир по киберспорту. Его участники играли виртуальные матчи ФИФА.Дмитрий Серёгин, участник турнира по киберспорту: "Когда сам играешь, наверное, больше переживаешь, потому что всё от тебя зависит.//Сейчас намного больше труниров проводят и это очень интересно по атмосфере, новые знакомства заводишь".Проверить силу и выносливость, сдать нормы ГТО и даже пробежать эстафету на Дне физкультурника могли все желающие. Так, бегунов ждала дистанция в 5000 метров.Одним из самых взрослых участников забега стал спортсмен-любитель Анатолий Иванченко. Ему 70 лет.Анатолий Иванченко, участник эстафеты: "В этом году я пробежал 5 марафонов уже, а в январе я бежал свой сотый марафон. Я выступаю, стремлюсь быть первым в своей возрастной группе".Завершился праздник розыгрышем лотереи. Главный приз, гироскутер, выиграла семья Агаповых из Владимира.