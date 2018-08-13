Радужным во всем всех смыслах мечтам фанатом конкурса песни о том, что в мае 2019 года они будут петь и плясать на Земле обетованной, кажется, не суждено сбыться. Евровидение в Израиле, скорее всего, не состоится.

Радужным во всем всех смыслах мечтам фанатом конкурса песни о том, что в мае 2019 года они будут петь и плясать на Земле обетованной, кажется, не суждено сбыться. "Евровидение" в Израиле, скорее всего, не состоится.Глава Совета Израильской корпорации телерадиовещания Гиль Омер направил сегодня премьер-министру Биньямину Нетаниягу письмо, в котором предупредил, что если в течение двух дней корпорация не переведет Европейскому вещательному союзу (EBU) 12 миллионов евро, Израилю придется отказывается от проведения "Евровидения".По правилам этого смотра европейской самодеятельности, страна, которая выиграла конкурс, должна внести залог, гарантирующий проведение смотра у себя через года. В случае отказа эти деньги останутся у европейского оргкомитета. Срок, в который Израиль должен был перевести деньги, давно истек залог, и лишь в порядке исключения его продлили до 14 августа.Гиль Омер предупредил главу израильского правительства, что не получил разъяснений относительно готовности государства инвестировать в конкурс "Евровидения". А вкладывать деньги в конкурс на свой риск желания нет, ведь проведению "Евровидению" могут помешать война, призывы бойкота со стороны пропалестинских организаций, да мало ли что! И все, плакали тогда миллионы. К тому же, как говорят, в скромном бюджете Израиля такие траты на проведения конкурса просто не предусмотрены.Омер подчеркивает, что гендиректор Минфина обещает лишь вынести на кабинет министров вопрос об участии государства в покрытии 50-миллионного залога в случае отмены конкурса по форс-мажорным обстоятельствам и дал понять, что в бюджете не предусмотрены такие расходы.В ответ на это письмо, как сообщает сайт , близкий к Нетаниягу источник заявил: "Правительство не было и не будет гарантом ни для одной организации или структуры. Они провалят "Евровидение" из-за того, что транжирят деньги". Страна крупно опозорится, если сорвет "Евровидение".Напомним, конкурс этого года выиграла Нетта Барзилай, которую в шутку называют "Новым секретным оружием Израиле". По итогам голосования жюри и зрителейзажигательная песня TOYнабрала 529 баллов. Таким образом, Израиль победил в "Евровидении" в четвертый раз – страна одерживала победу в конкурсе в 1978, 1979 и 1998 годах.На втором месте оказалась представительница Кипра Элени Фурейра с песней Fuego ("Огонь") – ей жюри и зрители отдали 436 баллов. По правилам конкурса, если Израиль не сможет принять конкурс у себя, он пройдет на Кипре.