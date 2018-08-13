Сибутрамин поступал на территорию Российской Федерации через государственную границу посредством воздушного транспорта под видом международных почтовых отправлений...

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве окончено производством уголовное дело по факту контрабанды сильнодействующего вещества – сибутрамина и его последующего сбыта на территории РФ.В ходе расследования установлено, что участники организованной группы, один из которых ранее судим, действовали в период с февраля по июль 2017 года. В нарушение действующего законодательства сибутрамин поступал на территорию Российской Федерации через государственную границу посредством воздушного транспорта под видом международных почтовых отправлений. Далее фигуранты осуществляли сбыт якобы биологически активных добавок для похудения, которые содержали указанное сильнодействующее вещество.По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» и ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств»В результате следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было изъято и исследовано свыше 2,5 килограммов сильнодействующего вещества, задержаны двое жителей Московской области, подозреваемых в участии в противоправной деятельности.В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Савеловский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28