Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился с подписчиками своим эротическим снимком. Датированная 2003 годом фотография была сделана к открытию телеканала Спорт.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделилсяс подписчиками своим эротическим снимком. Датированная 2003 годом фотографиябыла сделана к открытию телеканала "Спорт".Календарь, выпуск которого был приурочен к старту работы телеканала, Губерниев обнаружил в закромах у своей мамы. Дмитрий считает, чтоэто была мощная реклама, в которой сочетались элементы эротики и античности."Ни дня без спорта !!!! Удивительный календарик нашел умамы !!! 2003 – й год !!!! Старт общероссийского телеканала Спорт !!!! Мощнаяреклама !!!!! Элементы современной эротики и античности !!!!! Как молоды мыбыли , как искренне любили , как верили в себя !!!!!! Смелый образ , не так ли????? Жду огня в комментариях !!!!!!!!", – подписал снимок телеведущий (орфографияи пунктуация оригинала – Прим. ред).Столь желанного огня Губерниев дождался. Не Аполлон, конечно– но для телеканала сойдет, сдержанно отреагировали воспитанные подписчики. Другиекомментарии оказались не столь корректными. "Ой ржу не могу!!! Секси мачобрутал)))", – отреагировал один пользователь. "На пухлого херувимчикапохож", – решила женская часть аудитории. А кое-кто вообще решил, что наДмитрия перед съемкой надели подгузник.Напомним, на днях телеведущий "Матч ТВ" расцеловал в эфире Юлию Ефимову. Российская пловчиха взяла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта.Ефимова была первой на одной из своих коронных дистанций – 100 м брассом.Губерниев взял у пятикратной чемпионки мира экспресс-комментарий. Завершив интервью, комментатор воспользовался случаем и расцеловал победительницу турнира.