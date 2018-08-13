Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился
с подписчиками своим эротическим снимком. Датированная 2003 годом фотография
была сделана к открытию телеканала Спорт.
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился
с подписчиками своим эротическим снимком. Датированная 2003 годом фотография
была сделана к открытию телеканала "Спорт".
Календарь, выпуск которого был приурочен к старту
телеканала, Губерниев обнаружил в закромах у своей мамы. Дмитрий считает, что
это была мощная реклама, в которой сочетались элементы эротики и античности.
"Ни дня без спорта !!!! Удивительный календарик нашел у
мамы !!! 2003 – й год !!!! Старт общероссийского телеканала Спорт !!!! Мощная
реклама !!!!! Элементы современной эротики и античности !!!!! Как молоды мы
были , как искренне любили , как верили в себя !!!!!! Смелый образ , не так ли
????? Жду огня в комментариях !!!!!!!!", – подписал снимок телеведущий (орфография
и пунктуация оригинала – Прим. ред).
Столь желанного огня Губерниев дождался. Не Аполлон, конечно
– но для телеканала сойдет, сдержанно отреагировали воспитанные подписчики. Другие
комментарии оказались не столь корректными. "Ой ржу не могу!!! Секси мачо
брутал)))", – отреагировал один пользователь. "На пухлого херувимчика
похож", – решила женская часть аудитории. А кое-кто вообще решил, что на
Дмитрия перед съемкой надели подгузник.
Напомним, на днях телеведущий "Матч ТВ" расцеловал в эфире Юлию Ефимову. Российская пловчиха взяла золото на чемпионате Европы по водным видам спорта.Ефимова была первой на одной из своих коронных дистанций – 100 м брассом.
Губерниев взял у пятикратной чемпионки мира экспресс-комментарий. Завершив интервью, комментатор воспользовался случаем и расцеловал победительницу турнира.