Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга, считающий себя предводителем движения за возрождения российского гусарства, ранее влюбленный в Наталью Поклонскую, прокомментировал новость о ее браке. Он заявил, что свадьба политика состоялась с его подачи.

Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга,считающий себя предводителем движения за возрождения российскогогусарства, ранее влюбленный в Наталью Поклонскую, прокомментировал новостьо ее браке. Он заявил, что свадьба политика состоялась с его подачи.По словам сочинявшего серенады для экс-прокурора Крыма мужчины,он "все простил". Ширшиков подчеркнул, что рад за Поклонскую."Я рад, чтоу Наташеньки после меня наладилась жизнь. А то я приехал,разбил ей сердце и уехал. Год прошел, прежде чем она вновь смоглас кем-то строить отношения", – цитирует гусара Ura.ru. При этом он добавил, что все-таки добился главного. "Этос моей подачи она поняла, что любой живой теплый мужик гораздо лучшемужика, который умер сто лет назад", – добавил мужчина.Также екатеринбуржецотметил, что сам тоже недавно устроил личную жизнь. "У насс Поклонской какая-то сакральная связь: я сейчас тоже счастливс другой женщиной. А за Наталью Владимировнуя очень рад. Совет им да любовь!", – заключил Ярослав Ширшиков.Напомним,ранее скромная церемония бракосочетания политика состоялась в Крыму. Свадьбабыла скромная, но со вкусом. Избранник зампредседателя комитета Госдумы побезопасности – руководитель аппарата уполномоченного по правам человека ИванСоловьев. Комментировать свою личную жизнь Поклонская не спешит.