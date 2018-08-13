Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга,
считающий себя предводителем движения за возрождения российского
гусарства, ранее влюбленный в Наталью Поклонскую, прокомментировал новость
о ее браке. Он заявил, что свадьба политика состоялась с его подачи.
Ярослав Ширшиков из Екатеринбурга,
считающий себя предводителем движения за возрождения российского
гусарства, ранее влюбленный в Наталью Поклонскую, прокомментировал новость
о ее браке. Он заявил, что свадьба политика состоялась с его подачи.
По словам сочинявшего серенады для экс-прокурора Крыма мужчины,
он "все простил". Ширшиков подчеркнул, что рад за Поклонскую.
"Я рад, что
у Наташеньки после меня наладилась жизнь. А то я приехал,
разбил ей сердце и уехал. Год прошел, прежде чем она вновь смогла
с кем-то строить отношения", – цитирует гусара Ura.ru. При этом он добавил, что все-таки добился главного. "Это
с моей подачи она поняла, что любой живой теплый мужик гораздо лучше
мужика, который умер сто лет назад", – добавил мужчина.
Также екатеринбуржец
отметил, что сам тоже недавно устроил личную жизнь. "У нас
с Поклонской какая-то сакральная связь: я сейчас тоже счастлив
с другой женщиной. А за Наталью Владимировну
я очень рад. Совет им да любовь!", – заключил Ярослав Ширшиков.
Напомним,
ранее скромная церемония бракосочетания политика состоялась в Крыму. Свадьба
была скромная, но со вкусом. Избранник зампредседателя комитета Госдумы по
безопасности – руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван
Соловьев. Комментировать свою личную жизнь Поклонская не спешит.