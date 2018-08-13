Сегодня в городе Владимире госавтоинспекторы остановили автобус, водитель которого не имел категории для управления транспортными средствами данного типа.

Сегодня, 13 августа, около 8 часов утра инспекторы отдельной роты ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владимиру на специальном посту, расположенном на 7 км федеральной автодороги М-7 «Волга» (подъезд к городу Иваново), остановили следующий по городскому маршруту № 20С автобус.В ходе проверки документов госавтоинспекторы установили, что водитель не имеет категории для управления транспортными средствами данного типа. На мужчину был составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ему грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.Кроме того, сотрудниками полиции собран материал для рассмотрения возможности привлечения должностных лиц автотранспортного предприятия за выпуск водителя на линию не имея водительского удостоверения.Инспекторы ГИБДД напоминают, что в регионе проходит оперативно-профилактическая операция «Автобус», направленная на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов.