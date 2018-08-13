Тренер и наставник украинки Татьяны Гуцу умер 10 августа. Двукратная олимпийская чемпионка сообщила о смерти Виктора Дикого в соцсетях.

Тренер и наставник украинки Татьяны Гуцу умер 10 августа. Двукратнаяолимпийская чемпионка сообщила о смерти ВиктораДикого в соцсетях."Ангелом-хранителем" назвала своего тренера ТатьянаГуцу. О причинах смерти Виктора Дикого не сообщается. Известно, что похоронысостоятся в США 14 августа.Напомним, 17 октября 2017 года олимпийская чемпионкасообщила на своей странице в Facebook, что в 1991 году, когда ей было 15 лет,ее якобы изнасиловал партнер по сборной Виталий Щербо. Спортсменка назвала егомонстром и заявила, что гимнаст больше не сможет ее унизить. Из поста следует,что об этом знали два других члена сборной. Позже Гуцу стала сожалеть о том,что назвала имя Щербо. Она выразила надежду, что Виталий стал другим человеком,а та ошибка была исключением из его жизненных правил.Тем временем советский гимнаст, шестикратный олимпийскийчемпион Виталий Щербо подал на украинку в суд. Он обвинил Татьяну Гуцу во лжи. Родственники спортсмена также уверена, чтоженщина решила заработать на резонансном обвинении."Мое сердце разрывается, объявляя о том, что мой тренер,мой наставник в моей спортивной карьере, мой папа Виктор Дикий умер... Я будускучать по тебе, буду скучать по нашим разговорам, по твоему голосу, по твоимзвонкам, буду скучать по твоим словам о любви и воодушевлении, ты всегда былмоим ангелом-хранителем", – говорится в сообщении о смерти тренера настранице Гуцу в Facebook.На счету 41-летней Татьяны Гуцу – золото Олимпийских игр вБарселоне (1992), а также победы на чемпионатах мира и Европы по спортивнойгимнастике.