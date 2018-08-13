Тренер и наставник украинки Татьяны Гуцу умер 10 августа. Двукратная
олимпийская чемпионка сообщила о смерти Виктора
Дикого в соцсетях.
Тренер и наставник украинки Татьяны Гуцу умер 10 августа. Двукратная
олимпийская чемпионка сообщила о смерти Виктора
Дикого в соцсетях.
"Ангелом-хранителем" назвала своего тренера Татьяна
Гуцу. О причинах смерти Виктора Дикого не сообщается. Известно, что похороны
состоятся в США 14 августа.
Напомним, 17 октября 2017 года олимпийская чемпионка
сообщила на своей странице в Facebook, что в 1991 году, когда ей было 15 лет,
ее якобы изнасиловал партнер по сборной Виталий Щербо. Спортсменка назвала его
монстром и заявила, что гимнаст больше не сможет ее унизить. Из поста следует,
что об этом знали два других члена сборной. Позже Гуцу стала сожалеть о том,
что назвала имя Щербо. Она выразила надежду, что Виталий стал другим человеком,
а та ошибка была исключением из его жизненных правил.
Тем временем советский гимнаст, шестикратный олимпийский
чемпион Виталий Щербо подал на украинку в суд. Он обвинил Татьяну Гуцу во лжи. Родственники спортсмена также уверена, что
женщина решила заработать на резонансном обвинении.
"Мое сердце разрывается, объявляя о том, что мой тренер,
мой наставник в моей спортивной карьере, мой папа Виктор Дикий умер... Я буду
скучать по тебе, буду скучать по нашим разговорам, по твоему голосу, по твоим
звонкам, буду скучать по твоим словам о любви и воодушевлении, ты всегда был
моим ангелом-хранителем", – говорится в сообщении о смерти тренера на
странице Гуцу в Facebook.
На счету 41-летней Татьяны Гуцу – золото Олимпийских игр в
Барселоне (1992), а также победы на чемпионатах мира и Европы по спортивной
гимнастике.