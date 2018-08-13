В региональной ФСБ новый начальник. Руководить областной службой безопасности назначен полковник Кузьминых Александр Николаевич.

В региональной ФСБ новый начальник. Руководить областной службой безопасности назначен полковник Кузьминых Александр Николаевич. О новом шефе ФСБ известно, что он родился в Кургане в 1972 г. Имеет высшее образование. В органах безопасности с 1995 г. Прошел путь от оперуполномоченного до начальника Управления ФСБ России по Еврейской автономной области. Имеет государственные и ведомственные награды. Прежний руководитель Управления, генерал-майор Столбин Евгений Аскольдович, перешел на новое место службы.