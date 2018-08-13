Продукты, снимающие стресс, определили ученые. Исследователи
установили связь между питанием и выбросом гормонов.
Продукты, снимающие стресс, определили ученые. Исследователи
установили связь между питанием и выбросом гормонов.
Эксперименты проводили специалисты из Гарвардского
университета под руководством профессора Дэвида Людвига. Они установили, что
наименее полезным продуктом в плане защиты от стресса оказалась овсянка, а
самым ценным – яйца.
Первую группу добровольцев в течение месяца кормили яйцами.
Вторую – богатыми клетчаткой овсяными хлопьями грубого помола. Участники третьей
группы питались овсянкой быстрого приготовления.
По итогам эксперимента наиболее стрессоустойчивые люди
оказались в первой группе. Ученые поясняют, что чистый белок и гамма
микроэлементов из желтка блокируют резкий выброс надпочечниками гормона стресса
– адреналина.
А вот овсянка быстрого приготовления сделала пациентов наиболее
восприимчивыми к стрессам. Овсяные хлопья, съеденные на завтрак, повышают
гликемический индекс – это влияет на скорость всасывания сахара. После такого
завтрака сахар в крови сначала повышался, а затем резко падал. При этом
возрастает выброс ацетилхолина, который также называют "гормоном паники".
Его колебания вызывают симптомы
панических атак – страх, слабость и холодный пот.
Эксперты называют яйца "суперпродуктом". Как
отметила психоэндокринолог Наталья Гридасова, яйца незаслуженно обвиняли в
изобилии плохого холестерина. На самом же деле это один из лучших и самых
безопасных источников белка и витаминов. В то же время, яйца – аллергенный
продукт, и злоупотреблять ими не стоит. Средняя норма – два яйца в день,
приводит рекомендацию специалиста .