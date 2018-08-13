Продукты, снимающие стресс, определили ученые. Исследователи установили связь между питанием и выбросом гормонов.

Продукты, снимающие стресс, определили ученые. Исследователиустановили связь между питанием и выбросом гормонов.Эксперименты проводили специалисты из Гарвардскогоуниверситета под руководством профессора Дэвида Людвига. Они установили, чтонаименее полезным продуктом в плане защиты от стресса оказалась овсянка, асамым ценным – яйца.Первую группу добровольцев в течение месяца кормили яйцами.Вторую – богатыми клетчаткой овсяными хлопьями грубого помола. Участники третьейгруппы питались овсянкой быстрого приготовления.По итогам эксперимента наиболее стрессоустойчивые людиоказались в первой группе. Ученые поясняют, что чистый белок и гаммамикроэлементов из желтка блокируют резкий выброс надпочечниками гормона стресса– адреналина.А вот овсянка быстрого приготовления сделала пациентов наиболеевосприимчивыми к стрессам. Овсяные хлопья, съеденные на завтрак, повышаютгликемический индекс – это влияет на скорость всасывания сахара. После такогозавтрака сахар в крови сначала повышался, а затем резко падал. При этомвозрастает выброс ацетилхолина, который также называют "гормоном паники".Его колебания вызывают симптомыпанических атак – страх, слабость и холодный пот.Эксперты называют яйца "суперпродуктом". Какотметила психоэндокринолог Наталья Гридасова, яйца незаслуженно обвиняли визобилии плохого холестерина. На самом же деле это один из лучших и самыхбезопасных источников белка и витаминов. В то же время, яйца – аллергенныйпродукт, и злоупотреблять ими не стоит. Средняя норма – два яйца в день,приводит рекомендацию специалиста .