Из дачного дома и хозяйственной постройки злоумышленник похитил электротехнику, спутниковую антенну, мобильный телефон и различный инвентарь на сумму 60 тысяч рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении кражи из дачного дома.Установлено, что в конце июля текущего года подозреваемый зная, что владелец дачного дома – 50-летний житель Московской области, будет отсутствовать, а также располагая сведениями, где хранится запасной ключ, проник в дом и в хозяйственную постройку, откуда похитил наиболее ценное имущество. Добычей злоумышленника стали электротехника, спутниковая антенна, мобильный телефон, хозяйственный инвентарь.Потерпевший, обнаружив пропажу, оценил причиненный материальный ущерб в 60 тысяч рублей и обратился с заявлением в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники установили местонахождение предполагаемого подозреваемого в краже. Мужчина был задержан и дал признательные показания.Похищенное имущество частично изъято и возвращено собственнику. Расследование уголовного дела продолжается.