Поклонникам юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко стоит запастись поп-корном – развод пары обещает быть громким, долгим и еще более грязным, нежели у Джигарханяна с юной прелестницей Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тем более, что основателя Смехопанорамы, кажется, пассия еще более молода.

Поклонникам юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко стоит запастись поп-корном – развод пары обещает быть громким, долгим и еще более грязным, нежели у Джигарханяна с юной прелестницей Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тем более, что основателя "Смехопанорамы", кажется, пассия еще более молода.Особенно забавно следить, как артисты делят добро, стоимость которого по самым скромным оценкам превышает 1,5 миллиарда рублей. Десятки квартир, дач, антиквариат – Петросян и Степаненко, как видно, умели копить и зарабатывать. Но теперь пока еще жена юмориста 80 процентов имущества хочет отсудить себе.И если с потерей квартир недалеко от Кремля Евгений Ваганович еще сможет смириться, то потеря любимой коллекции станет для него трагедией. Он десятки лет коллекционировал картины, фарфор, книги – у него одно из крупнейших в России собрание юмористических изданий. "Эти культурные ценности и даже знаменитых клоунов, которых Евгений Ваганович привозил со всех уголков мира, Елена Григорьевна указала в иске, желает забрать их себе, – заявил адвокат артиста Сергей Жорин. – Попасть в апартаменты, где хранятся антиквариат и ценные вещи, сейчас невозможно – Степаненко туда никого не пускает. Это моего клиента, конечно, возмущает. Кроме того, есть небольшая квартира, с которой связаны особые воспоминания: там находится кабинет, где Петросян когда-то придумал "Смехопанораму", "Кривое зеркало"... Ее Елена Григорьевна тоже хочет забрать".Как уверяют всезнающие соседи, Степаненко якобы орала: "Костьми лягу, но не пущу". Она очень обижена на Евгения Вагановича за то, что он все узнали про роман Петросяна с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой из Тулы.Когда-то, как напоминает , она была поклонницей артистов, потом администратором сайта Елены Григорьевны, ну а теперь занимает пост художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Вагановича. Якобы роман между молоденькой помощницей и известным артистом начался еще 10 лет назад. Сейчас, по заверению друзей, глаза Евгения Вагановича горят, будто скинул пару десятков лет, и для него нет человека ближе Тани. На прошлой неделе также появились слухи, что Брухунова беременна от юмориста...