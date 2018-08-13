Поклонникам юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко стоит запастись поп-корном – развод пары обещает быть громким, долгим и еще более грязным, нежели у Джигарханяна с юной прелестницей Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тем более, что основателя Смехопанорамы, кажется, пассия еще более молода.
Поклонникам юмора Евгения Петросяна и Елены Степаненко стоит запастись поп-корном – развод пары обещает быть громким, долгим и еще более грязным, нежели у Джигарханяна с юной прелестницей Виталиной Цымбалюк-Романовской. Тем более, что основателя "Смехопанорамы", кажется, пассия еще более молода.
Особенно забавно следить, как артисты делят добро, стоимость которого по самым скромным оценкам превышает 1,5 миллиарда рублей. Десятки квартир, дач, антиквариат – Петросян и Степаненко, как видно, умели копить и зарабатывать. Но теперь пока еще жена юмориста 80 процентов имущества хочет отсудить себе.
И если с потерей квартир недалеко от Кремля Евгений Ваганович еще сможет смириться, то потеря любимой коллекции станет для него трагедией. Он десятки лет коллекционировал картины, фарфор, книги – у него одно из крупнейших в России собрание юмористических изданий. "Эти культурные ценности и даже знаменитых клоунов, которых Евгений Ваганович привозил со всех уголков мира, Елена Григорьевна указала в иске, желает забрать их себе, – заявил адвокат артиста Сергей Жорин. – Попасть в апартаменты, где хранятся антиквариат и ценные вещи, сейчас невозможно – Степаненко туда никого не пускает. Это моего клиента, конечно, возмущает. Кроме того, есть небольшая квартира, с которой связаны особые воспоминания: там находится кабинет, где Петросян когда-то придумал "Смехопанораму", "Кривое зеркало"... Ее Елена Григорьевна тоже хочет забрать".
Как уверяют всезнающие соседи, Степаненко якобы орала: "Костьми лягу, но не пущу". Она очень обижена на Евгения Вагановича за то, что он все узнали про роман Петросяна с 29-летней помощницей Татьяной Брухуновой из Тулы.
Когда-то, как напоминает , она была поклонницей артистов, потом администратором сайта Елены Григорьевны, ну а теперь занимает пост художественного руководителя Театра эстрадных миниатюр Евгения Вагановича. Якобы роман между молоденькой помощницей и известным артистом начался еще 10 лет назад. Сейчас, по заверению друзей, глаза Евгения Вагановича горят, будто скинул пару десятков лет, и для него нет человека ближе Тани. На прошлой неделе также появились слухи, что Брухунова беременна от юмориста...