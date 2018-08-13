В Перу в результате второго за минувшие выходные случая падения рейсового пассажирского автобуса в овраг погибли, по меньшей мере, 15 человек, еще 25 получили травмы различной степени тяжести.

В Перу в результате второго за минувшие выходные случая падения рейсового пассажирского автобуса в овраг погибли, по меньшей мере, 15 человек, еще 25 получили травмы различной степени тяжести.Трагический инцидент произошел на западе страны в департаменте Анкаш. Направлявшийся в столицу Перу Лиму упал с высоты около 50 метров. Среди жертв – трое детей. О причинах катастрофы не сообщается, передает ТАСС.Как сообщалось, в минувшую субботу, 11 августа, аналогичное ДТП произошло в центральном перуанском департаменте Уануко. Тогда в результате падения автобуса погибли семь человек, еще 48 пострадали.