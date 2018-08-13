Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Сети с поклонниками первым
снимком новорожденной наследницы. Фанаты пришли в восторг от радостной
новости о пополнении в звездном семействе.
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Сети с поклонниками первым
снимком новорожденной наследницы. Фанаты пришли в восторг от радостной
новости о пополнении в звездном семействе.
В своем Instagram Лера опубликовала фотографию. В кадре крохотная
розовая ножка ребенка лежит в нежной материнской руке.
Кудрявцева очень лаконично подписала пост: "Доченька 😇". Пользователи Сети пришли в
восторг от малышки. Менее чем за двадцать минут публикация набрала сотни
комментариев и около 40 тысяч отметок "Нравится".
"Поздравляю вас!!! Здоровья
малышке и вам)))", "Поздравляю 😍😍😍 Здоровья и счастья маленькой принцессе ❤️", "Сухие ножики, надо бы кремом смазать",
"поздравляю вас !!!!оооочень рада за вас !!!счастья и Божьего благословения
вашей семье!", "Как здорово! Сколько впереди и беспокойств, и счастья от
любой умелки дочурки. Поздние дети – осознанное восхищение каждым их взглядом,
звуком, улыбкой", "Урааа!!! 👏🏻👏🏻👏🏻Поздравляем Вас! 🌹🌹🌹🎂🍾крепкого здоровья вам и малышке 😘😘😘", – радовались за звезду фолловеры.
Напомним, что 47-летняя ведущая "Секрета на миллион"
сегодня, 13 августа, родила дочь хоккеисту Игорю Макарову. По версии Telegram-канала Super, ребенок появился на свет в
подмосковной клинике, сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. А как
сообщает Teleprogramma.pro Кудрявцева стала мамой в одной из элитных клиник Майами.
Напомним, не так давно еще находящаяся в положении
Кудрявцева успела стать бабушкой – внука ей подарил ее сын – 28-летний
Жан Ленюк. Звезда родила старшего наследника в браке с барабанщиком группы "Ласковый май"
Сергеем Ленюком.