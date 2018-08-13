Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Сети с поклонниками первым снимком новорожденной наследницы. Фанаты пришли в восторг от радостной новости о пополнении в звездном семействе.

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась в Сети с поклонниками первымснимком новорожденной наследницы. Фанаты пришли в восторг от радостнойновости о пополнении в звездном семействе.В своем Instagram Лера опубликовала фотографию. В кадре крохотнаярозовая ножка ребенка лежит в нежной материнской руке.Кудрявцева очень лаконично подписала пост: "Доченька 😇". Пользователи Сети пришли ввосторг от малышки. Менее чем за двадцать минут публикация набрала сотникомментариев и около 40 тысяч отметок "Нравится"."Поздравляю вас!!! Здоровьямалышке и вам)))", "Поздравляю 😍😍😍 Здоровья и счастья маленькой принцессе ❤️", "Сухие ножики, надо бы кремом смазать","поздравляю вас !!!!оооочень рада за вас !!!счастья и Божьего благословениявашей семье!", "Как здорово! Сколько впереди и беспокойств, и счастья отлюбой умелки дочурки. Поздние дети – осознанное восхищение каждым их взглядом,звуком, улыбкой", "Урааа!!! 👏🏻👏🏻👏🏻Поздравляем Вас! 🌹🌹🌹🎂🍾крепкого здоровья вам и малышке 😘😘😘", – радовались за звезду фолловеры.Напомним, что 47-летняя ведущая "Секрета на миллион"сегодня, 13 августа, родила дочь хоккеисту Игорю Макарову. По версии Telegram-канала Super, ребенок появился на свет вподмосковной клинике, сейчас мама и малышка чувствуют себя хорошо. А каксообщает Teleprogramma.pro Кудрявцева стала мамой в одной из элитных клиник Майами.Напомним, не так давно еще находящаяся в положенииКудрявцева успела стать бабушкой – внука ей подарил ее сын – 28-летнийЖан Ленюк. Звезда родила старшего наследника в браке с барабанщиком группы "Ласковый май"Сергеем Ленюком.